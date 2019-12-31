Ekonomiye güven zirvede

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre 11.8 puan artarak son bir buçuk yılın zirvesi olan 93.8’i gördü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ekonomiye güven artıyor. Sanayi üretiminden konuta, otomotiv satışından yatırım iştahındaki artışa kadar birçok parametrede belirginleşen güven artışı, TÜİK tarafından açıklanan endekslere de yansıdı. Ekonomik güven endeksi aralıkta geçen yılın aynı ayına göre 11.8 puan artarak son 1.5 yılın zirvesi olan 93.8'i gördü.

İNŞAAT YÜKSELİŞTE

Faizlerdeki düşüş, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler, Türk lirasına güveni artırmanın yanı sıra ekonomik güvende de artış sağladı. Hem tüketici hem de üretici tarafında geleceğe yönelik pozitif beklentiler artarken ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler de yükseldi. Örneğin inşaat sektörü güven endeksi, Aralık'ta 68.9 ile Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı