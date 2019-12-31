Milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek

Hükümet yeni yıl öncesi, vergiden prime, trafik cezasından harçlara kadar her alanda devlete borcu olan vatandaşın yükünü hafifleten, imalat sanayisine destek veren, muhtaç aileleri koruyan yeni adımlar attı. Cumhurbaşkanlığı kararı ve tebliğlerle yaşama geçirilen ve doğrudan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler ise şu şekilde olacak.

GECİKME ZAMMINDA İNDİRİM: Devlete, belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza ve takiplerine ait masraf, vergi cezası, para cezası gibi asli kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı aşağı çekildi. Amme Alacaklarının Tahsili'ne ilişkin yasada yapılan değişiklikle gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 1.6 oldu. Söz konusu oran yüzde 2 olarak uygulanıyordu.



TECİL FAİZLERİ DÜŞÜRÜLDÜ: Hazine ve Maliye Bakanlığı, yıllık yüzde 19 olarak uygulanan tecil faizi oranını dün itibariyle yüzde 15'e indirdi. Tahsilat Genel Tebliği'ne göre, bundan böyle yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 15 tecil faizi uygulanacak.



İMALAT SANAYİNDE KDV DESTEĞİ SÜRECEK: İmalat sanayisi inşaat yatırımlarındaki KDV'nin iadesine yönelik uygulama 2 yıl daha uzatıldı. İmalat sanayisi yatırımları üzerindeki KDV'den kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek inşaat harcamaları için yüklenilecek KDV iadesine yönelik 2020 ve 2021'de de sürecek.



VERGİ İNDİRİMİ DESTEĞİNE DEVAM:

İmalat sanayisine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022'de gerçekleştirilen yatırımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları da aynı şekilde devam edecek.



VARLIK BARIŞINDA SÜRE UZATILDI: Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı. Süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi. Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecek.

MUHTAÇ AİLELERE KÖMÜR YARDIMI: İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek muhtaç ailelere kömür yardımı yapılacak. Cumhurbaşkanı kararına göre, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca muhtaçlık kriterine uygun olarak yardımdan faydalanabilecek aileler tespit edilecek. Dağıtımı yapılacak kömür miktarı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek.



EMEKLİYE 368 LİRA EK ÖDEME

İşçi emeklisini sevindirecek yeni tasarı gündemde. Tasarıya göre, yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olanlara emeklilik yolu açılacak. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan 100 bin kişiye emekli olma yolu açılacak. İkinci olarak gündemde olan düzenleme ise yaşlı ve bakıma muhtaç emeklileri ilgilendiriyor. Örneğin 80 yaşında 1.100 lira maaş alan bir emekliye, ihtiyacı olduğu tespit edilmesi halinde 2 bin 200 lira maaş verilebilecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak.