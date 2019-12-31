Termik santraller için süre doldu

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 termik santrali ilgilendiren baca filtresi yatırımı konusunda süre doldu. Bugün mesai bitimine kadar çevresel yatırımlarını ve çevre izinlerini alması gereken bu santraller, mevzuata uygun değillerse, akşam saatlerinde kapatılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'ten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından gözlerin çevrildiği 13 termik santral, bugün mesai bitiminin ardından ziyaret edilecek. 13 termik santralin hiçbiri tümüyle kapatılmayacak. Örneğin 4 ünitesi ve 4 bacası olan bir termik santralde baca arıtma gazı, filtre, emisyon ölçüm sistemi gibi kriterler bulunuyorsa bir ünitenin faaliyete devam etmesine izin verilecek. Sistemlerindeki sorunları gidermeyen ünitelerin kapatılmasının yanı sıra çevre mevzuatı gereği olarak 354 bin liradan 664 bin liraya kadar idari para cezaları da kesilecek.

BARIŞ ŞİMŞEK