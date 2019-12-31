THY'den KAP'a Boeing açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Boeing'in sorunlu modeli olan 737 Max ile ilgili THY'nin yaşadığı kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Boeing'in sorunlu modeli olan 737 Max ile ilgili THY'nin yaşadığı kayıpların belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Ortaklığımız yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 Max uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının Boeing tarafından tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı."