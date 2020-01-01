Belli oldu! İşte yerli otomobilin ön sipariş fiyatı

TOGG'un geliştirmiş olduğu yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin, ön siparişi için yapılması gereken ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirleneceği öngörülüyor.

5 büyük şirket tarafından oluşturan bir konsorsiyum olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil, gündemde kalmaya devam ediyor. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından spor kulüplerine kadar pek çok kurum ve kuruluş, araca talip olduklarını açıkladı. Türkiye'nin otomobili için talebin şimdiden 120 bini aştığı söyleniyor.

Haber7'de yer alan habere göre, tasarımı kadar sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle de dikkat çeken yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci başlıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre bu süreç, tek elden yönetilecek ve koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Böylece söz konusu çalışma ile Türkiye'de yerli otomobili kaç kişinin almak istediği belli olacak.

YERLİ OTOMOBİL ÖN SİPARİŞ FİYATI

Webtekno'nun haberine göre, hesap, fabrika kurulduktan sonra oluşturulacak. TOBB bünyesinde toplanacak ön ödeme paralarının, fabrika için gerekli olan yatırımın bir kısmını karşılaması bekleniyor. Ön ödeme miktarının ise 30-40 bin lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.