Emekliler zamlı maaşlarını bekliyor

12.3 milyon emeklinin alacağı yeni yıl zammı Cuma günü netleşecek. 9 milyon SSK ve Bağ- Kur emeklisinin maaşlarına 6 aylık TÜFE, memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 4 zam + enflasyon farkı ilave edilecek

Emeklilerin 2020'de alacakları zamlı maaşlar bu hafta belli olacak. 12.3 milyon emeklinin Ocak zammında son viraja girildi. Yapılacak zam oranları bu hafta netlik kazanacak. 3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon oranları emeklilerin zam oranını ortaya çıkaracak.

YÜZDE 6.29 TAHMİN EDİLİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise memurlar gibi yüzde 4 zam ve 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 6.29 olarak tahmin ediliyor. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.29 olacak, memur emeklilerinin Ocak artışı ise yüzde 5.29'u bulacak. Yüzde 5.71 çıkan 5 aylık enflasyona ve zam tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları tablodaki gibi olacak.

İNTİBAK MÜJDESİ

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni yılda intibak beklentisi içine girdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. İntibak artışının, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları 50 ile 355 lira arasında artacak.