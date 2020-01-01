Kahvehanelerimiz kafe kültürüne karşı direniyor

Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı, geleneksel kahvehanelerin giderek yaygınlaşan kafelerle rekabet ettiğini belirterek, “Mekanlarımıza aileler rahatlıkla gidebilir. En güzel, kaliteli çay en uygun fiyatla kahvehanelerde içilir” dedi

Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı, semt kahvehanelerinin batakhane değil ailecek gidilebilecek yerler olduğunu söyledi. Eski semt kahvehanelerinin giderek yaygınlaşan kafe kültürüne karşı ayakta kalmak için direndiğini dile getiren Anbarlı, "Semt kahveleri sıcak ortamları ve müşterilerine sundukları kaliteli, lezzetli çaylar nedeniyle tercih ediliyor. En güzel çay en uygun fiyatla kahvehanelerde içilir" dedi. Türkiye'de en çok semt kahvesi Aydın'da bulunuyor. Aydın Kahveciler Odasının Başkanı Uğur Anbarlı, kahveci esnafının sorunlarını ve beklentilerini anlattı.

230 MEKAN VAR

● Kahveciler Odası olarak ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Odamıza kayıtlı 641 üyemiz bulunuyor. Bunların 250'si kahvehaneci. Diğerleri 25 ayrı meslek grubundan. 2019'da 113 yeni üye odamıza kaydını yaptırdı. 5362 sayılı yasada değişiklik yapılarak meslek odalarının daha aktif şekilde çalışmaları sağlanmalı. Ayrıca oda olarak 19 öğrenciye burs verdik. Başına hastalık veya kaza gelmiş üyemize de maddi destek sağlıyoruz.

● Üyelerinizin en büyük sorunu ne? Kapalı yerlerde 'sigara içilsin' demiyoruz. Sigara yasağına kesinlikle karşı değiliz. Fakat, bahçede rüzgardan, yağmurdan korunmak için perde takıyoruz. Sigara yasağının esnaf lehine yumuşatılmasını istiyoruz. Kahvehane bahçelerinde küçük çaplı tadilatlara müsaade edilsin.

SİCİL AFFI BEKLİYORUZ

● Devletin desteklerinden üyeleriniz yeterince faydalanıyor mu? Kahvecilik mesleği ölmek üzere. Yeni açılan modern kafeler, genç müşterileri kendisine çekiyor. Kumar maksadı olmaksızın okey, tavla ve kağıt gibi oyunlar sadece kahvehanelerde oynanabiliyor. Bakıyoruz kafelerde okey gibi oyunlar başlamış. Artık kafelere gidiliyor. Bizim de kendimizi yenilememiz lazım. Sicil affı bekliyoruz. Devlet üyemize 40-50 bin lira kredi desteği sağlarsa mekanlarımızı kafeler gibi güzelleştirebiliriz.

● Kahvehanelere karşı vatandaşların bakış açısı nasıl? Kahvelerde bir bardak çay 1.5 lira, kafelerde içe çayın bardağı 5 lira. Geçmişten bu yana kahveler kumarhane, batakhane olarak görülmüş. Bu algının yok olması lazım. Aydın'daki kahveler, ailecek gidilebilecek yerler. Çok güzel işletmelerimiz var. En güzel çay ve kahve, kahvehanelerde içilir. 1.5 liraya en güzel çayı bizim mekanlarda içebilirler. Gençler, aileler gelsinler mekanlarımıza güzel çay içsinler.

KENTİMİZ EMEKLİ CENNETİ

Aydın'da kahvelerin sayısının çok olmasının nedeni nedir? Aydın emekli cenneti. Bu yüzden Aydın'da kahvehane sayısı Denizli ve Muğla'ya göre fazla. Çayı değerinde satamıyoruz. 1.5 lira fiyat az ama bu fiyattan bile satamıyoruz. Üyelerimizin artış talebi var ancak müşterilerimizi de düşünerek zam yapmayı düşünmüyoruz.

26 YILDIR İŞİMİN BAŞINDAYIM

Yöneticiliği ve kahveciliği nasıl devam ettiriyorsunuz? 1993 yılından bu yana Girme mahallesinde Efekent Kooperatifi içerisindeki kahvehaneyi işletiyorum. 26 yıldır kahveciyim. 1996 yılında Kahveciler Odası yönetimine girdim. Başkan yardımcılığı görevi de yaptım. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Türkiye Kahveciler Federasyonu'nda denetim kurulu üyesiyim. Hem mesleğimi hem de yöneticiliği bir arada götürüyorum. İşimi severek yaptığım için aldığım görevler bana zor gelmiyor.

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