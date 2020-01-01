Konut satışında tarihi rekor bekleniyor

Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. Sektör temsilcileri, faiz indirimleri sonrası yılın son 4 ayında ipotekli satışlarda yüzde 750'ye varan artışlar yaşandığını, ertelenen talebin harekete geçtiğini belirterek, 2020'de sıfır konutlarda faizlerin yüzde 0,79'a kadar düşecek olmasının sektöre "doping" etkisi yapacağını vurguladı. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "elini kolunu sallayan" herkesin sektöre girmemesi gerektiğinin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti. DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da yılın ilk yarısında özellikle markalı konut üreten şirketlerin yabancıya satışı sırtladığını belirterek, "Önümüzde beklentilerle dolu bir yıl var. Ekonomideki göreceli hızlanma, enflasyondaki gerileme ve faizdeki yeni indirim süreçleri, 2020'de gayrimenkulde ciddi bir hareketliliğin olacağını gösteriyor." dedi.