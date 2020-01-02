2020 yatırım yılı olacak

Tarihi adımların atılacağı yeni yılda bine yakın şirket yeni, 74 bin işletme de ilave teknolojik ve stratejik yatırımlar yaparak 1 milyon 100 bin kişiye iş kapısı açacak.

Türkiye, yeni yıla iş dünyasının önünü açan destek adımları ile girerken, 2020 yatırımda tarihi adımlara sahne olacak. Yaklaşık 13 milyon kişinin çalıştığı 84 binin üzerinde işletme yatırım için kolları sıvadı. Bine yakın şirket yeni yatırım, 74 bin işletme de ilave, teknolojik, stratejik ve diğer alanlarda yatırım yaparak 1.1 milyon kişiye iş kapısı açacak. Bu yıl en fazla yatırım yapılacak iller, yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Bursa başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Muğla, Samsun, Konya ve Mersin olacak. Yatırım planlayan sektörler içinde bilgi ve iletişim, madencilik ve taş ocakçılığı, imalat sektörü başı çekiyor.



İZMİR İKİNCİ SIRADA

Türkiye İş Kurumu'nca hazırlanan 2019 İşgücü Piyasası Araştırması, iş dünyasının ekonomiye duyduğu güveni ortaya koydu. İşgücü piyasası araştırmasına göre, işyerlerinin yüzde 65.7'si ilave, yüzde 23.7'si teknolojik, yüzde 21.4'ü stratejik ve yüzde 10.6'sı diğer yatırım türlerinde yatırıma hazırlanıyor. İnşaat sektöründe yeni dönemde yüzde 20'ye yakın istihdam artışı bekleniyor. İşverenlerin yüzde 18.6'sı bu yıl istihdamlarını artıracağını ifade etti. En fazla teknolojik yatırım yapılacak on il arasında İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Manisa, Antalya, Mersin, Trabzon, Hatay ve Sivas yer alıyor.



İSTİHDAM ARTACAK

Araştırma kapsamındaki işletmelerde 329 bin kişilik açık iş olduğu görülürken, işverenlerin yüzde 18.6'sı bir yıl içinde istihdamlarını artıracağını belirtti. Türkiye genelinde 2-9 istihdamlı işyerlerinin yüzde 8.9'u, 10-19 istihdamlı işyerlerinin yüzde 14.6'sı, 20 ve üzeri istihdamlı işyerlerinin yüzde 17'si bu yıl içinde yatırım yapmayı planlıyor. Bu yıl yatırım planlayan işyerlerine sektörel olarak bakıldığında bilgi ve iletişim, madencilik, imalat, elektrik, gaz ve dağıtım, inşaat, eğitim, turizm, toptan ve perakende ticaret, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri başı çekiyor.



64.1 MİLYARLIK KAYNAK AYRILDI

HÜKÜMET, bu yıl yatırımlara 64.1 milyar lira kaynak aktarırken, reel sektöre destek için 44.5 milyar liralık destek sağlanacak. İşletmelere prim teşviki de 25 milyar lirayı aşacak. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşacak. Kamu-özel işbirliği mevzuatı da yasalaşıyor.



PROJELERE DEVLET YATIRIMLARI ARTTI

Yatırımlara proje bazlı devlet yardımları güçlendi. Bu kapsamda nitelikli personel desteği, yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımla istihdam edilenler dikkate alınarak yatırım veya işletme döneminde uygulanacak. Söz konusu teşvikten yararlanılan personel için kamu tarafından sağlanan başka bir nakdi ücret desteğinden faydalanılamayacak. Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgesi 616'ya ulaştı. Bu yatırımların yaşama geçmesiyle yaklaşık 21 bin kişi istihdam edilecek

■ HAZAL ATEŞ / ANKARA