2020'de poşet ücreti ne kadar olacak? Resmi açıklama geldi

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

Poşet ücretleriyle ilgili son dakika haberi geldi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, "Poşet ücreti 2020'de de 25 kuruş olarak devam edecek." dedi.

FİYAT DEĞİŞİMİ YAPILMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Geri Kazanım Katılım Payı'na ilişkin yönetmeliğinin devreye girmesiyle birlikte yeniden değerleme oranına göre fiyatların değişimi yapılmıştı.

25 KURUŞA SATILACAK

Bugün ise Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet EEmin Birpınar önemli açıklamayı Twitter'dan duyurdu. Birpınar, poşetlerin 2020 yılında 25 kuruştan satılacağını açıkladı.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 75 AZALMIŞTI

Sıfır Atık projesi kapsamında başlatılan plastik poşet kullanımının ücretli hale gelmesiyle birlikte geçtiğimiz yıl yüzde 75 oranında poşet kullanımı azalmıştı.

ZAM OLMAYACAK

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, tüketiciye plastik poşetlerin 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini açıkladı.

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA

Zam iddialarına yönelik değerlendirme yapan Eroğlu, "Zam konusunda bir karışıklık olmuş. Uygulama kapsamında vatandaştan alınan 25 kuruşun 15 kuruşu geri dönüşüm katkı payı olarak devlete aktarılıyor. Kalan 10 kuruş ise marketin maliyetine sayılıyordu. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik ile alışveriş poşetlerinin satışı karıştırılmış. 25 kuruşun devlete aktarılacak olan kısmına yüzde 22.58 zam gelmiş oldu. Böylece devlete 18 kuruş aktarılacak, marketlere ise 7 kuruş kalacak" dedi.

Ücretli poşet uygulamasından sonra bir geri dönüşüm uygulaması da ambalajlı ürünlerde