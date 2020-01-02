  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

02.01.2020, 14:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bulunduğu Tel Abyad'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN