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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

03.01.2020, 12:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020,12:53

Hazine ve Maliye Bakanı , "Enflasyonda 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." açıklamasında bulundu.



"CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI"

Bakan Albayrak ayrıca, "2019'da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum.
İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Enflasyon rakamları açıklandı

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