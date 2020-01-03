Berat Albayrak: Mobilyada KDV’yi yüzde 8’e düşürdük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Mobilyacılık sektöründe KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum” dedi. Albayrak, “Büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor” mesajı verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" programları kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Çanakkale İş Dünyası Buluşması"nda mobilyacılık sektörüne KDV indirimi müjdesi verdi. Albayrak, "Mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum" dedi. Türkiye'nin özellikle son 6 yılda zor bir süreç geçirdiğini ifade eden Albayrak, "Tüm bu zorlukları daha güçlü kazanımlarla artık geride bırakıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye idealini inşallah hep birlikte başaracağız. Tüm göstergelerde 2020 yılının çok daha iyi olacağı, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor" dedi.

TOPARLANMA SÜRÜYOR

Özellikle reel sektörde talepte toparlanmanın etkili şekilde devam ettiğini ifade eden Albayrak, şunları söyledi: "Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Bu potansiyeli çok rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

CİDDİ BİR TALEP VARDI

Çanakkale'de tarım ve sanayi yanında önemli oranda mobilyacılık sektörünün de öne çıktığını aktaran Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mobilya sektörünün ciddi oranda bir 'Mobilyada KDV'yi yüzde 18 indirelim' yönünde bir talebi olmuştu. Bugün ben buradan mobilyacılık sektörü için güzel bir haber olan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den yüzde 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Bu güzel adımın mobilyacılık sektörümüze, ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." Programa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ve iş insanları katıldı.

SEKTÖRDE SEVİNÇ

İzmir'deki mobilya sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilyada KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini memnuniyetle karşıladı. İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, KDV indirimi taleplerini gerekli mercilere ilettiklerini ve sonucunu da aldıklarını belirterek, "Özellikle kış döneminde mobilya satışlarında bir miktar düşüş oluyordu. KDV indirimiyle sektörde yaklaşık yüzde 20'lik bir artış bekliyoruz. Odamıza üyelerden teşekkür telefonları gelmeye başladı." dedi.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle ise indirimin sektöre hareket getireceğini ifade etti.



FAİZ YÜZDE 0 İLE 4,5 ARALIĞINA DÜŞECEK

Bakan Albayrak, en son sıfır konutlarda faiz oranlarını 0,99'dan 0,79'a çektiklerini, bunun inşaat sektörü ve yan sanayi endüstrisini çok önemli etkileyeceğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Malumunuz kamu bankalarımız, esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12'den yüzde 9'a düşürdü. Bu şu demek halihazırda tarımsal kredilerdeki yüzde 25 ila yüzde 100 oranındaki Hazinemiz tarafından faiz sübvansiyonu uygulandığından dolayı bu oran ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Yüzde 6-7'ler değil artık yüzde 5, yüzde 4,5 hatta 0'a kadar inecek durumda. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4,5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz."