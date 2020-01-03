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'ta traktör devrildi, sürücü öldü

Milas'ta traktör devrildi, sürücü öldü

03.01.2020, 10:11

'nın ilçesinde, rampa inen traktörün yol kenarındaki hurda otomobile çarpıp devrildiği kazada sürücü Dursun Öksüz (79) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Beçin Mahallesi Kıyılama mevkisinde meydana geldi. Zeytinliğinden dönen Dursun Öksüz'ün kullandığı 48 LU 013 plakalı traktör, rampa inerken kontrolden çıktı. Yol kenarındaki duran hurda bir otomobile çarpan traktör, devrildi. Öksüz, traktörün altında kaldı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekibine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öksüz'ün öldüğü belirlendi. Kaza yeri incelemesi sonrası Öksüz'ün cesedi, morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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