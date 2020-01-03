‘Vatandaş pahalı evi satıp ucuz eve geçer

Değerli Konut Vergisi’nin kanunun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çeken Avukat Cevat Kazma, yeni bir düzenleme gerektiğini, aksi takdirde birçok kişinin evini satarak daha düşük değerli ev ya da evler alacağını söyledi

7 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanun düzenlemesi ile yürürlüğe giren ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden değerlendirilmesi talep edilen Değerli Konut Vergisi tartışılmaya devam ediliyor. Hukukçular, değeri 5 milyonu aşan konutlardan alınacak verginin birçok haksızlığa sebep olacağını, birçok kişinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne karşı itirazda bulunduklarını dile getiriyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, kanun resmi gazetede yayımlanmadan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kişilere tebligat göndermeye başladığını açıkladı. Bir müvekkilinin 4 milyon TL değerindeki evine vergi düzenlemesi sonrasında 9 milyon TL değer biçildiğini belirten Cevat Kazma, bu durumdan mağdur olarak şikayetçi olan birçok kişi olduğunu ifade etti.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Düzenlenen kanunun, hukukun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayan Cevat Kazma, yeni kanuna göre yalnızca mesken nitelikli taşınmazlardan vergi alınacağını belirtti. Kazma, "Örneğin kişinin değeri 5 milyon TL'yi aşan bir evi var ve orada yaşıyor. Bu kişiden bu vergi alınacak. Ancak başka bir kişinin 3 milyon TL değerinde 10 adet evi var. Bir başka kişinin ise 4.5 milyon TL değerinde 10 adet iş yeri var. Bu kişiler ise, gelir bakımından daha zengin olsalar da vergi ödemeyecekler" diye konuştu.

EVİNİ 'BOZDURURLAR'

Yıllık vergi rakamlarının da oldukça yüksek meblağlardan oluştuğuna dikkat çeken Cevat Kazma, "Yüksek değerli evi dışında başka bir evi olmayan kişinin ödeyeceği vergi, cebinden kirada oturduğundan daha fazla para çıkmasına bile neden olabilir. Eğer kanunla ilgili düzenleme yapılmazsa birçok kişi evini satıp daha düşük değerli bir konut almaya çalışacak. Yani bir anlamda ev bozdurma dönemini yaşayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

YAVUZ KARAMAN