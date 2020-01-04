2019 ihracatında yeni rekor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018'de ihracatta rekor kırıldığını hatırlatarak, "2019'da o rekorun da üzerine çıktık. İhracatımız yüzde 2,04 artışla 180 milyar 468 milyon dolar oldu." dedi.

Pekcan, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl küresel ekonomide görülen tüm zorluklara ve olumsuz etkenlere rağmen özellikle ihracatta kaydedilen olumlu ve güçlü performansın Türkiye'nin ne kadar dinamik ve potansiyeli güçlü bir ülke olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Pekcan, ithalatın da yüzde 9 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar olarak gerçekleştiğini dile getirerek, "Dış ticaret açığımız da yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolar iken 2019 sonunda 29 milyar 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla ülkemizin dış finansman ihtiyacına 24 milyar 397 milyon dolarlık pozitif katkı yapmış bulunmaktayız. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 9,3 puan artarak yüzde 76,5'ten yüzde 85,8'e yükselmiştir." diye konuştu. Pekcan, 2019 yılı ilk üç çeyrek verileri itibarıyla net ihracatın büyümeye 4,7 puan katkı sağladığını vurguladı

FAİZDE TEK HANEYE MUTLAKA İNECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yüzde 12 faiz oranı çok çok yüksek bir faiz oranı hala. İnşallah bunu 2020'de aynı ciddiyetle devam ettireceğiz. Tek haneye mutlak şekilde ineceğiz." dedi. Yeni Ekonomik Program ve 11. Kalkınma Programına atıfta bulunan Oktay, "2019 yılı bizim için çok ciddi bir şekilde bir toparlanma ve saldırının kırılması yılı olmuştur." diye konuştu.