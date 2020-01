Şoförler dünya döndükçe hizmet vermeyi sürdürecek

Turizm ve otelcilik konusunda yüksek ögrenim gören ancak çok sevdigi için baba meslegi taksiciligi seçen Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Soförlük bir kamu hizmetidir. Yolda görenlerin teşekkür etmesi bizi sevindiriyor” dedi.

Şoförlüğün "kamu hizmeti" olduğunu vurgulayan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, insanın doğumundan ölümüne mesleği icra edenlere ihtiyacını olduğunu söyledi. Özmeriç. "Dünya döndükçe de şoförlük mesleği var olacak" dedi. Türkiye'de bu konuda örnek projelerin hayata geçirildiği Aydın'da bin 100 kişi, geçimini şoförlük mesleğinden sağlıyor. Kentte 10 yıldır Şoförler Odası başkanlığı görevini sürdüren Semih Özmeriç, Yeni Asır'ın "Sektörün Sesi" köşesinin bu haftaki misafiri oldu. Mesleğe 30 yıl önce adım atan Başkan Özmeriç, yaşadıkları sorunları ve sürdürdükleri çalışmaları anlattı.

SADECE AYDIN'DA VAR

Üniversite mezunu olmanıza rağmen şoförlüğü seçtiğinizi biliyoruz. Nasıl adım attınız?

Şoförlük benim baba mesleğim.. Babamın otomobili vardı ve otogarda taksicilik yapıyordu. Ben turizm işletmeciliği ve otelcilik mezunuyum. Harçlığımı kazanmak için babamın yanında çalışıyordum. Hem iyi kazanç sağladığı hem de sevdiğim bir iş olduğu için şoförlük mesleğini seçtim. Dönemin Oda başkanı bana denetleme kurulunda görev verdi. Yirmili yaşlarda böyle bir görev almaktan dolayı gurur duydum. Taksicilik, minibüsçülük, büfecilik, kahvecilik yaparak bugünlere geldim. Belediye meclis üyesi olarak da görev yaptım. Esnaf kefalet kooperatifi başkanlığı, Oda başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundum. Allah'a hep dua ediyorum. İyi ki beni şoför yapmış. İşimi keyifle yapıyorum. Sokakta yürürken vatandaşların teşekkür etmesi bizi sevindiriyor.



● Şoförlük zor bir meslek.. 30 yılınız nasıl geçti?

Şoförlük bir kamu hizmetidir. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Dünya döndükçe bu meslek var olacak. Uykunuzu iyi alacaksınız, beslenmenize dikkat edeceksiniz. Öncelikle aile içi yaşantınıza dikkat edeceksiniz ki stresiniz olmayacak. Moraliniz bozuksa koltuğa oturmayın. Şoför esnafı her zaman saygılı olacak. İşine olan saygısını asla kaybetmeyecek. Bin 100 üyemiz var. Her zaman şoför arkadaşlarımıza iyi örnek olun diyoruz. Bünyemizdeki arkadaşlarımız örnek çalışmalarla sadece Aydın'da değil tüm Türkiye'de takdir topladı



Odanız hangi hizmetleri veriyor?

Bizim için en önemli olan husus hem şoförlerimizin hem de yolcularımızın can güvenliği. Üyelerimize öncelikle trafik kuralları ve insan ilişkileri konusunda eğitim veriyoruz. Aydın'da ticari taşıt kullanacak insan, halk eğitimdeki toplu taşıma eğitimlerinden geçmek zorunda. Bu sertifikaları alma

dan araç kullanamaz. Bu Türkiye'nin hiçbirinde yok yılından bu yana bu süreç bu şekilde devam ediyor. Bizim ardımızdan yavaş yavaş İstanbul bunu yapmaya başladı. Şoför esnafımızın kalitesinin yüksek olması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, aracı bozulup yolda kaldığında ücretsiz olarak istediği yere götürüyoruz. Bu anlamda şoförlerimiz için güvenilir kapı olduk. Tüm şoförlerimizin öfke haritasını çıkardık. Aydın Şoförler Odası olarak bu alanda da bir ilki gerçekleştirdik.



ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMA İZNİ VERİLMELİ

Taksiciler şehirlerarası yolcu taşıyamıyor. Bu konuda ne gibi çalışmalarınız var?

Taksicilerimize eğitim veriyoruz. Taksicilerin istihdamında sigorta ve Bağ-Kur maliyetleri oldukça yüksek. Bu konu çözülmeli. Belediyeler yasasında taksiler sadece belediye sınırlarında çalışan bir araçmış gibi kabul ediliyor. İzmir'de bir hasta olsa Aydın'dan gidip alamıyorsunuz. Havayolundan bir yolcuyu getiremiyorsunuz. Taksilere de yetki belgesi verilerek şehirlerarasında yolcu taşımalarına izin verilmeli. Devletimizlebirlikte el birliğiyle bu sorunlar çözeceğimize gönülden inanıyorum.



ÜCRETSİZ TAŞIMADA DÜZENLEME GEREKLİ

Şehiriçi ve servis taşımacılığında yaşadığınız en önemli sorunlar neler?

Aydın'da üyelerimiz, servis, taksici ve özel halk otobüsleriyle hizmet veriyor. Özel halk otobüslerinin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi ücretsiz taşımalar. Bu konunun yeniden düzenlenmesi lazım. Mesela yoğun saatlerde seyahat etmemeleri çözüm olabilir. Hepsinin başımızın üstünde yerleri var. Öğrenci servislerinde rehber personelin lise mezunu olma şartı var. Bu çok gerekli değil. Bu şartın kaldırılması lazım.

MEHMET KAVAS

SEKTÖRÜN SESİ- TOLGA TEKİN