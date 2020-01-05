Bakan Albayrak’tan Temsa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçici konkordato talebinde bulunan otobüs üreticisi Temsa’ya ilişkin “Konu gündemimizde. Kısa sürede güzel haberler alacaksınız” mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üretimini durduran ve konkordato ilan eden Temsa için "Konu gündemimizde" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı' Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

DOSYA SUNDU

Toplantıda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Başkanı Burhan Kavak'ın üretimin durduğu Temsa konusunda Bakan Albayrak'tan destek istediği öğrenildi. Bakan Albayrak, bunun üzerine "Kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" mesajı verdi. MÜSİAD şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının sorun ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda Kavak, Bakan Albayrak'a Temsa'nın son durumu hakkında bilgi verdi. "Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye'nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz" talebine yanıt veren Bakan Albayrak, "Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa'dan güzel haber alacaksınız" ifadelerini kullandı. Başkan Burhan Kavak, üyelerinin ve Adana iş dünyasının sorun ve taleplerini içeren bir dosyayı da Bakan Albayrak'a sundu.