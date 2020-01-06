“Alsancak Limanı yeniden RO-RO seferlerine açılmalı”

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Alsancak Limanı'nın yeniden RO-RO seferlerine açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Alsancak Limanı'nın yeniden RO-RO seferlerine açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Çeşme Limanı'nda uygulanan navlun ücretlerindeki artış oranının euro bazında yüzde 50'lere ulaştığını belirten Özgener, "Bu maliyetlerle sektörün bu işi sürdürebilmesi mümkün değil. Geçen ağustos ayında alınan ve Alsancak Limanı'nı yeniden RORO'ya açacak olan UKOME kararının bir an evvel uygulamaya geçmesini bekliyoruz" diye konuştu. İzmir Ticaret Odası'nda, "RO-RO Taşımacılığında Yaşanan Sorunlar" konulu toplantıda konuşan Özgener, "Alsancak Limanı'nın RO-RO'ya kapatılması nedeniyle uluslararası taşımacılık firmaları ve ihracatçılar Çeşme Limanı'na mahkum kaldı. Rekabet koşulları ancak Alsancak Limanı'nın yeniden taşımacılığa açılması ile şekillenebilir" dedi.