Altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları güvenli yatırım aracı olarak altını tercih edenler tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı. İşte 6 Ocak Pazartesi altın fiyatları...