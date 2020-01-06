Altın fiyatları ne kadar? 6 Ocak Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları güvenli yatırım aracı olarak altını tercih edenler tarafından merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı. İşte 6 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları düştü mü? Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 6 Ocak Pazartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 302,90 TL
SATIŞ: 302,95 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 477,20 TL
SATIŞ: 488,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 951,41 TL
SATIŞ: 975,99 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.908,79 TL
SATIŞ: 1.946,02 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.978,00 TL
SATIŞ: 2.008,00 TL
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