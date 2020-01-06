Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 6 Ocak Pazartesi döviz kuru...
Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar dolar ve euro yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Kapalıçarşı'da 5,9720 liradan alınan dolar, 5,9740 liradan satılıyor. 6,6680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,6700 lira olarak belirlendi.
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