Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Ocak Pazartesi döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro düştü mü? soruları döviz yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9750 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6610 lira olmuştu. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 6 Ocak Pazartesi döviz kuru...