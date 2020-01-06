‘Genç Çiftçi projesi’ desteğiyle patron oldu

Aydın'da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan Hediye Başar, 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı hibe ile mantar üretmeye başladı.

Aydın'da üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan Hediye Başar, 'Genç Çiftçi' projesinden aldığı hibe ile mantar üretmeye başladı. Nevşehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan 29 yaşındaki Başar, iş bulamayınca kendi işini kurmak istedi. 2018 yılında başvurduğu Genç Çiftçi Projesi ile 30 bin lira hibe desteği alan Başar, Bozdoğan ilçesine bağlı Örmepınar Mahallesi'nde istiridye mantarı üretim tesisi kurdu. Başar, tesiste ürettiği mantarları Muğla'daki otellere satarak gelir sağlıyor.

15 TON MANTAR ÜRETİYOR

Başar, "Yılda 15 ton istiridye mantarı üretiyorum. İleride tesisimi büyütmeyi düşünüyorum. Özellikle otellerden ilgi çok fazla" dedi.

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