“Hedefimiz Ege’nin rekabet gücünü artırmak”

Yetişmiş insan gücü ve vizyoner yapısının İzmir'in ekonomideki en büyük avantajı olduğunu dile getiren EGİAD Başkanı Mustafa Arslan, "İzmir ve Ege gelecekte de cazibe merkezi olmayı sürdürecek" dedi

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, hedeflerinin İzmir ve Ege Bölgesi'nin uluslararası platformda rekabet gücünü arttırmak olduğunu söyledi. Arslan, "İzmir'in aslında beşeri sermaye konusunda sıkıntısı yok. İstanbul'un büyük firmaları veyahut yurtdışında uluslararası Türk işletmelerine ve yatırımlarına baktığınız zaman çok önemli pozisyonlarında İzmirlileri görebilirsiniz. Aslında şunun tespit etmek lazım, İzmir kaliteli iş gücü üretiyor ama İzmir'de tutma konusunda sıkıntıları vardı yıllardır" diyen Arslan, bunun da yavaş yavaş tersine döndüğünü söyledi.

● EGİAD kurulduğu 1990'dan bu yana 110 bin kişinin istihdam edildiği büyük bir güç haline geldi. Siz EGİAD'ın 30'uncu yılında nasıl bir vizyon ortaya koyacaksınız?

Gelinen noktada üyelerimizin genel beklentisi EGİAD'ın artık uluslararası platformda boy göstermesi ve bu platformdaki üyelerimizin ve bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bizim de zaten hayalimiz ve isteğimiz bu yöndeydi. Vizyonumuz bölgemizi uluslararasılaştırmak diyebiliriz. Yani bölgede globalizmi yakalamak.

● EGİAD'ın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası platformlarda boy göstermesi ve bu platformlarda rekabet gücünün arttırılması gerektiğinden bahsettiniz. Bunun için projeniz var mı?

"Dış Ticaret Elçileri" projemiz var. Üyelerimizin yüzde 60'ı dış ticaret ile ilgilenmekte. Bir STK için bu oldukça yüksek bir oran. X ülkede firma açmış ve burada ürettiği mal ve hizmetleri Avrupa'ya ya da herhangi bir yere ihraç eden üyelerimizi, o ülkenin dış ticaret temsilcisi olarak konumlandırmayı ve orada iş yapmak isteyen başka üyelerimizle deneyimini paylaşmasını öngörüyoruz.



TERSİNE BEYİN GÖÇÜ

● İzmir'in iş dünyasını ve iş insanlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmir'in aslında beşeri sermaye konusunda sıkıntısı yok. İzmir kaliteli iş gücü üretiyor ama İzmir'de tutma konusunda sıkıntıları vardı yıllardır. Şimdi bunun da yavaş yavaş tersine döndüğünü görüyoruz. 40 yaş üstü yüksek donanımlı ve iyi eğitimi olan profesyonellerin İzmir'e teveccühünün arttığını ve göç ettiğini 2018 yılı itibariyle verilerle görmeye başladık. Şimdi bu hikayenin bir sonraki aşamaya geçmesi lazım. 30-40 yaş arası kişilerin İzmir'de yaşamayı veyahut İzmir'e göç etmeyi tercih etmesi önemli çünkü bu kesim hem üretim hem de tüketim tarafında en aktif kesim.

● İzmir uluslararası markaları ortaya çıkarmakta neden zorlanıyor?

Uluslararası markalar bize göre büyük markalar. İzmirli marka ulusala çıktığı için tabii ki biz İzmirli olarak bundan gurur duyarız. Bütün Türkiye'ye yayılmış olması güzel bir şey ama yine ulusal bariyere takılmış olur. Bizim uluslararası marka yaratmamız lazım. Burada yaratıcı endüstirilerin, girişimciliğin ön planda olduğu bir master plan hem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız hem de İzmir Ticaret Odası Başkanımızın vizyonunda var. İzmiri gerçekten yenilikler bekliyor. Tabii ki 5 senede bu durum siyahtan beyaza dönmeyecek ama değiştiğini göreceğiz.

● İzmir yükselen değer olacak diyebilir miyiz?

Tabii ki. Ben EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevim sebebiyle farklı mecralarda görevlerim var. Bu çerçevede pek çok genç iş insanı derneğiyle veya STK'larla bir araya gelme imkanım oluyor. Bugün herkes acaba İzmir'de bir şekilde nasıl pozisyon alabiliriz diye düşünüyor.



REFAH SEVİYESİ DIŞ TİCARETLE ARTAR

● 2020'den beklentileriniz nelerdir?

2020'de hem moralite anlamında hem de ekonomik figürler anlamında bir beklentimiz ve ümidimiz var. Önemli olan bunun sürdürülebilir olması. Yüksek katma değerli dış ticaret tarafında olmamız oldukça önemli. Çünkü dış ticaretten biz az katma değer aldıkça kendi aramızda çok kaba tabirle itiş kakış başlıyor. Dış ticaretten hakkettiğimiz katma değeri alabilirsek, çok farklı bir refah seviyesinden ve sürdürülebilir büyümeden bahsediyor oluruz.

MERT ALPDÜNDAR