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’un hedefi doktoralı mezunlar

İŞKUR’un hedefi doktoralı mezunlar
Giriş Tarihi: 6.1.2020

, gençlere kariyer desteğini sürdürürken, bir zamanlar sadece işçi bulmaya aracı olan artık üniversitelileri, doktora mezunlarını iş ofislerine davet ediyor.

HÜKÜMET, gençlere kariyer desteğini sürdürürken, bir zamanlar sadece işçi bulmaya aracı olan İŞKUR artık üniversitelileri, doktora mezunlarını iş ofislerine davet ediyor. Özel sektör de doktor, mimar, yazılım destek uzmanı, mühendis ihtiyacını Kurum üzerinden talep ediyor. İşgücü Araştırma Raporu'na göre göre, bu yıl vasıflı işgücü ihtiyacı artacak, işverenlerin yüzde 9.2'sinin uyguladığı vardiyalı çalışma artacak. Teknolojinin üretimdeki ağırlığı artıkça nitelikli işgücüne olan talep artarken, düşük ve orta nitelikli işlerin de azalması bekleniyor.
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