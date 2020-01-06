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en az bin kişilik ek yaratacak

Pegasus en az bin kişilik ek istihdam yaratacak
Giriş Tarihi: 6.1.2020

Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "2020 yılında yine geçen yıl olduğu gibi en az bin kişilik yaratacağız. 2020 yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancımızın bir göstergesidir" dedi.

PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "2020 yılında yine geçen yıl olduğu gibi en az bin kişilik istihdam yaratacağız. 2020 yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancımızın bir göstergesidir" dedi.
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