Pegasus en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "2020 yılında yine geçen yıl olduğu gibi en az bin kişilik istihdam yaratacağız. 2020 yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancımızın bir göstergesidir" dedi.

PEGASUS Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "2020 yılında yine geçen yıl olduğu gibi en az bin kişilik istihdam yaratacağız. 2020 yılında, filomuza 16 yeni uçak ekleyeceğiz. Bu bizim Pegasus olarak sektörümüze, ülkemize olan inancımızın bir göstergesidir" dedi.