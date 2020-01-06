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Şehzadeler halkına çağrısı

Şehzadeler halkına TOKİ çağrısı
Giriş Tarihi: 6.1.2020

TOPLU , 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında 'nın Şehzadeler ilçesine 2+1 şeklinde 400 sosyal konut yapacak.

TOPLU Konut İdaresi TOKİ, 'Her yıl 100 bin yeni sosyal konut' projesi kapsamında Manisa'nın Şehzadeler ilçesine 2+1 şeklinde 400 sosyal konut yapacak. Başvuruların 15 Ocak'ta sona ereceğini hatırlatan AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, dar gelirli vatandaşların bu imkandan yararlanmak için acele etmesini istedi. Başvuruların Ziraat Bankası şubelerine yapılacağını kaydeden Çipiloğlu, konutların 1,5 yıl içinde tamamlanmasının planlandığını belirterek, başvuru ücretinin 500 TL olduğunu söyledi.
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