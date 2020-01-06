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üreticisi eleman bulamıyor

Zeytin üreticisi eleman bulamıyor
Giriş Tarihi: 6.1.2020

'DA binlerce ailenin geçim kaynağı olan zeytinde üreticiler, arazilerinde çalışacak eleman sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan sıkıntısından dolayı zeytinler ağaçlarda kaldı.

AYDIN'DA binlerce ailenin geçim kaynağı olan zeytinde üreticiler, arazilerinde çalışacak eleman sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan sıkıntısından dolayı zeytinler ağaçlarda kaldı. Her geçen yıl çalıştıracak eleman bulmakta güçlük yaşadıklarını belirten üreticiler, "Toplayıcı, çırpıcı ve çadırcı olarak arazilerimizde çalıştıracak eleman bulmakta güçlük çekiyoruz. Artık insanlar zeytin hasadında çalışmak istemiyor. Toplayıcı, çadırcı ve çırpıcı olarak 80 lira ile 200 lira arasında fiyatlar veriyoruz. Ancak eleman yok. Ürün zamanında hasat olmuyor. Bu durum sadece bizler için değil aynı zamanda kent ve ülke ekonomisi için bir kayıp. Bu sıkıntının çözümü için gerekli adımlar atılmalı" dedi.

MEHMET KAVAS

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