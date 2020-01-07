Altın fiyatları ne kadar? 7 Ocak Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Altını güvenli yatırım aracı olarak görenler altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 7 Ocak Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 493,00 lira, Cumhuriyet altını 2.016,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,88 yükselişle 302,90 liradan işlem gördü. Peki altın bugün ne kadar oldu? İşte 7 ocak Salı altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 299,99 TL

SATIŞ: 300,05 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 484,70 TL

SATIŞ: 495,66 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 966,36 TL

SATIŞ: 991,32 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.938,78 TL

SATIŞ: 1.976,58 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 2.008,00 TL

SATIŞ: 2.038,00 TL