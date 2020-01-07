Bu yıl yine en çok altın kazandıracak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının bu yıl yine yatırımcısının yüzünü güldüreceğini belirterek, “Bu seviyelerde alım satım yapılmamalı, beklenmeli” dedi

FATİH ŞENDİL

Altında yaşanan hızlı yükseliş sürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altının bu yıl yine yatırımcısının yüzünü güldüreceğini söyledi. Memiş, "2019 yılında yatırımcısına yüzde 34'le en çok kazandıran yatırım aracı olan altın 2020 yılında da yatırımcısına en çok kazandıracak yatırım aracı olmaya aday. Altının gram fiatı 2020'ye 291 lira seviyesinde başladı. Ortadoğu merkezli jeopolitik risklerin artması ile hem uluslararası piyasalalarda hem de yurt içi piyasalarda altın değer artışlarını sürdürdü. Bir hafta içinde altının ons fiatı 1585 dolar seviyesine, altının gram fiatı ise 305 lira seviyesine yükseldi. Yani ons fiatı 30 dolar, gram fiyatı 14 lira yükseldi" dedi.

SÜRPRİZ OLMAMALI

Yılın ilk haftasındaki değer artışlarını tamamen jepolitik güçlere bağladıklarını vurgulayan Memiş, "Özellikle ABD-İran arasında yaşanan gerginlik, Libya'da saldırıların devam etmesi belirsizliklerin de sürmesine neden oluyor. Altının gram fiatı 2020 yılı içinde yükselişini sürdürecek. Teknik olarak bu yıl altının gram fiyatı kademeli olarak 307-315-320 lira seviyelerine kadar yükselecek. Ons fiatının ise 1600-1650 ve 1700 dolar seviyesine kadar yükseleceğini tahmin ediyorum" diye konuştu. Yıl içindeki yükselişlerin alım fırsatları sunacağını ifade eden Memiş, "Bu yıl altın fiyatları dalgalı seyir izleyecek. Savaş riskinin arttığı ortamlarda altın puslu havayı sevdiği için değer artışlarının sürmesi kimse için sürpriz olmamalı. Yatırımcısı bu seviyelerde ne altın almalı, ne de satmalı, beklemeli. Yatırımcı düşüşlerde 290 lira, satış için de ise 320 lira seviyesini beklemeli" diye konuştu.



EN ÇOK PRİMİ YAPMAYA ADAY

İSTANBUL Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, ABD ve İran arasında yaşanan gerilimin küresel petrol ve altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirterek, "Petrol fiyatları 70-90 dolar aralığında hareket ederse, altın fiyatı da 1600 dolara ve üstüne hereketlenir. 2020'de küresel ekonomik jeopolitik gerginlikler sürerse altın en çok prim yapma potansiyelini taşıyan yatırım aracı olur" dedi.



BORSA YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

YENİ yıla 'Ortadoğu' gerilimiyle başlayan piyasalarda dün negatif fiyatlamalar etkili oldu. ABD-İran geriliminin hızlı bir şekilde tırmanmasına ek olarak Irak'tan gelen açıklamalar da riskleri artıran etkenlerden biri oldu. Altının ons fiyatı 1.587 dolarla yaklaşık 7 yılın zirvesini gördü. Öte yandan Türk lirası, dolar ve euro karşısında daha sakin bir görüntü sergiledi. Dolar/TL 5.97 ve euro/TL 6.69 seviyelerinde işlem gördü. Borsa İstanbul'da ise satışlar hızlanırken, BIST 100 endeksi yüzde 2 kayıpla günü 111.412 puandan tamamladı.