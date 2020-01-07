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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ocak Salı ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ocak Salı döviz kuru...

07.01.2020, 09:36

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 7 Ocak Salı ...

Dün yatay seyirle 5,9723'ten kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 7 Ocak Salı döviz kuru...

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