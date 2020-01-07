Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 7 Ocak Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri döviz yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Dolar bugün ne kadar? Euro yükseldi mi? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 7 Ocak Salı döviz kuru...