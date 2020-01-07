Güvenlik şirketleri 2020'de 28 bin kişi alacak!

Özel güvenlik, Türkiye'nin 'istihdam dostu' sektörlerinin başında geliyor. Sektör, 2020 yılında 28 bin kişiye yeni iş kapısı yaratmayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ise 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atamalar ile ilgili başvurular dün başladı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. İşte tüm detaylar...





GÜVENLİK ŞİRKETLERİ 2020'DE 28 BİN KİŞİ ALACAK: Özel güvenlik, Türkiye'nin 'istihdam dostu' sektörlerinin başında geliyor. Sektör, 2020 yılında 28 bin kişiye yeni iş kapısı yaratmayı hedefliyor. Yeni yılda personel alacak özel güvenlik şirketleri şunlar: Securitas, Tepe Savunma, ISS Proser, Euroserve, G4S, Tav Güvenlik, Çetin Group, Pronet, Desmer ve Bantaş.



20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atamalar ile ilgili başvurular dün başladı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. İŞ BULMA REHBERİÖzel güvenlik, Türkiye'nin 'istihdam dostu' sektörlerinin başında geliyor. Sektör, 2020 yılında 28 bin kişiye yeni iş kapısı yaratmayı hedefliyor. Yeni yılda personel alacak özel güvenlik şirketleri şunlar: Securitas, Tepe Savunma, ISS Proser, Euroserve, G4S, Tav Güvenlik, Çetin Group, Pronet, Desmer ve Bantaş.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Atamalar ile ilgili başvurular dün başladı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınavlar 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak. En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.