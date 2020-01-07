Pamukkale geçen yıl rekora koştu

TRAVERTENLERİ ve şifalı sularının yanı sıra "Kleopatra Havuzu", "Cehennem Kapısı", Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor.

TRAVERTENLERİ ve şifalı sularının yanı sıra "Kleopatra Havuzu", "Cehennem Kapısı", Hz. İsa'nın 12 havarisinden Aziz Philippus'un mezarı gibi pek çok tarihi zenginliği barındıran Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı her geçen yıl artıyor. Ülkeye gelen yabancı turist sayısının 10 milyon 428 bin 153 olduğu 2000 yılında ziyaretçi sayısı 839 bin 264 olan Pamukkale'yi 1 yılda ziyaret eden turist sayısı, 2019'da 2 milyon 580 bin 245'e ulaştı. Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısında 2020'de 3 milyonun üzerine çıkmayı hedefleyen turizmciler ve yerel yöneticiler, 2020'yi "Denizli yılı" olarak gördüklerini ifade etti. TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, bu yıl turizme çok daha ayrı bir önem verdiklerini söyledi.



ANTALYA'YA GELEN TURİSTİN % 35'İ RUS

ANTALYA'YI geçen yıl ziyaret eden 15 milyon 644 bin 108 turistin yüzde 35'ini Rusya'dan gelen misafirler oluşturdu. 2017'de 3 milyon 796 bin 374, 2018'de 4 milyon 803 bin 860 Rus misafirin geldiği kente, geçen yıl bu ülkeden gelen 5 milyon 582 bin 763 ziyaretçiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.