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Üreticilerden rekor başvuru

Üreticilerden rekor başvuru
Giriş Tarihi: 7.1.2020

Devlet destekli sigortasına rekor başvuru gelirken, geçen yıl tarafından 2 milyona yakın tarım sigortası poliçesi düzenlendi

HAZAL ATEŞ / ANKARA

EKONOMİ yönetimince tarımsal kredilere verilen faiz desteği artırılırken, devlet destekli tarım sigortasına rekor başvuru geldi. Geçen yıl Tarım Sigortaları Havuzu tarafından 2 milyona yakın tarım sigortası poliçesi düzenlendi. Toplam poliçe sayısı 12.5 milyona ulaşırken, devletin prim desteği de 5.6 milyar liraya ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım sektörünün geliştirilmesi, üreticinin gelir seviyesinin artırılması ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla tarımsal desteklere ve sektöre yönelik yeni projeler artarak devam edecek" dedi.

SİSTEME KAYIT OLMAK ZORUNLU
ÜRETİCİLERİN, devlet destekli düşük faizli kredilerden ve sigorta prim desteğinden faydalanmaları için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydolmaları gerekiyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak "dolu paketi, don paketi, meyve poliçeleri" alınabiliyor. TARSİM'E sigorta ettiren çiftçiler, Tarım Kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredilerde indirimli faiz oranlarından faydalanabiliyor. Tarım Kredi'den kullanılan kredilere ait faizlerin bir kısmını devlet karşılıyor.

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