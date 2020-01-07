Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmayın

TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, Yargıtayın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu.

TÜRK Telekom CEO'su Ümit Önal, Yargıtayın sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte, bilgisayarın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetmesine dikkati çekerek, bazı uyarılarda bulundu. İnternetin sağladığı özgürlüğün 'sınırsız ve sorumsuz' bir dünya yaratma amacına hizmet edemeyeceğini belirten Ümit Önal, internet servis sağlayıcısı fark etmeksizin, kullanıcıların, şifrelerini paylaşmaması gerektiğini ifade etti. Önal, şöyle devam etti: "İnternet abonelikleri, aboneliği yapan kullanıcılar içindir. Bu nedenle WiFi şifresinin, yaşam alanlarında, apartmanlarda, komşular arasında yani birden fazla kullanıcıyla paylaşılması sakıncalı durumlara neden olabilmektedir. Özellikle kablosuz internet bağlantılarında paylaşımcı olunmamalıdır. Bu konuda internet servis sağlayıcılarına da kullanıcılara da büyük görevler düşmektedir."