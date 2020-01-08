Borsa yüzde 1,07 yükseldi

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 1,07 değer kazancıyla 112.599,92 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.187,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. ABD ile İran arasındaki gerilim devam etse de gerilimin daha fazla büyümeyeceğine ilişkin beklentilerle önceki gün ABD borsalarında başlayan alıcılı seyir, Asya ve Avrupa piyasaları ile düne de taşındı. Analistler, uluslararası piyasada 70 doların üzerinden 68,6 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatındaki gerilemenin devam etmesi durumunda yurt içi piyasalarda iyimserliğin güçlenebileceğini ifade etti. Dün altın ve dolarda da düşüş yaşandı. Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde tüketici güveni, Almanya'da fabrika sipariş verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 115.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.