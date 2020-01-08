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Başkanı Uçak: 2020’de hedefimiz 1 milyar $’lık

EYMSİB Başkanı Uçak: 2020’de hedefimiz 1 milyar $’lık ihracat
Giriş Tarihi: 8.1.2020

(), 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 890 milyon dolar yaparak rekor kırdı. 2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ve pazar arama çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen EYMSİB Başkanı , "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi.

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7'lik artışla 890 milyon dolar ihracat yaparak rekor kırdı. 2020'de 1 milyar dolarlık ihracat yapmak istediklerini ve pazar arama çalışmalarını hızlandırdıklarını söyleyen EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, "Muz, ejder meyvesi, kivi ve avokado gibi katma değeri yüksek ürünlerle ilgili çalışmalarımız var. Dikili'de önümüzdeki yıllarda örtü altı katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeyi planlıyoruz" dedi. Uçak, "53'üncü yılını dolduran birlik üyeleri, 2018 yılında kırdıkları 831 milyon dolarlık ihracat rekorunu geliştirerek 2019 yılında 890 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi ve yeni bir rekora imza attı. İhracatımızda ön plana çıkan ürünlerimiz kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri oldu. Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, ABD, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik" bilgisini verdi. "2020 yılında hedefimiz ihracatımızın potansiyel gösterdiği ve daha önce gidilmedik yerlere giderek üyelerimizin ihraç ürünlerini yurt dışında tanıtmak" diyen Uçak, bu kapsamda en büyük potansiyel pazarlardan Çin'in yanı sıra, Güney Kore, Vietnam, Hindistan gibi ülkelerde fuarlara katılım sağlayacaklarını söyledi.

MERT ALPDÜNDAR

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