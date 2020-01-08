  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı

'tan paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı

08.01.2020, 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020,16:56

'yi bölgenin üssü konumuna getiren projesi Başkan Erdoğan ve lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.

Türkiye'yi bölgenin enerji üssü konumuna getiren TürkAkım projesi Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenle açıldı. Törene katılan bir diğer isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından asrın projesi için paylaşımda bulundu.


"TÜRKAKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI HAYIRLI OLSUN"

Albayrak paylaşımında; "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğal gaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğal gazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.

Tarihi gün! TürkAkım projesi açıldı! Erdoğan ve Putin’den önemli mesajlar TürkAkım projesi nedir? TürkAkım projesi neden önemli? TürkAkım projesi nedir? TürkAkım projesi neden önemli?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN