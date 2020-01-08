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İkinci el otomobil fiyatına

İkinci el otomobil fiyatına trüf mantarı
Giriş Tarihi: 8.1.2020

1 milyon liraya satışa çıkmasıyla gündeme gelen trüf mantarlar dördüncü ihalede 27 bin 100 liraya satıldı. 'da gümrükte yakalanan 80 kilo Bursalı bir iş insanının aldığı öğrenildi.

1 milyon liraya satışa çıkmasıyla gündeme gelen trüf mantarlar dördüncü ihalede 27 bin 100 liraya satıldı. Van'da gümrükte yakalanan 80 kilo trüf mantarı Bursalı bir iş insanının aldığı öğrenildi. Mantarlar 22 Aralık'tan bu yana buzdolabında özel pamuklu bez torbaların içinde ve belli bir ısıda muhafaza ediliyor. Mantarın ikinci ihalede bedeli 505 bin 270 liraya çekilmiş ancak yine beklenen teklif gelmemişti.

HAZAL ATEŞ/ANKARA

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