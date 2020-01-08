İran saldırısı sonrası altında sert yükseliş! Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları...

İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırısının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları...