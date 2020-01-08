İran'ın, Irak'taki ABD üslerine saldırısının ardından altın fiyatları da yükselişe geçti. Altın yatırımcısı altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini merak ediyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları...
İran'ın, Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısının ardından güven liman altının onsu 1,600 doları, tedarik endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı 70 doları aştı. İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da, kapanışta çeyrek altın 490,00 lira, Cumhuriyet altını 2.005,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 301,30 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları İran'ın saldırısı sonrası ne kadar oldu? İşte 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları...
İran'ın misilleme saldırılarının ardından, güvenli liman arayışlarının egemen olduğu küresel piyasalarda değerli metallerin yanında, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8.0 bin doları da aşarak, 8,321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.
İran saldırısının hemen ardından 1,600 doları aşan altının ons fiyatı yüzde 1.36 artışla 1,594 dolara çekildi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 306,30 TL
SATIŞ: 306,36 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 482,12 TL
SATIŞ: 493,02 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 961,22 TL
SATIŞ: 986,05 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.928,47 TL
SATIŞ: 1.966,07 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.998,00 TL
SATIŞ: 2.028,00 TL
İran saldırısı sonrası altında sert yükseliş! Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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