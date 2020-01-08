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için nitelikli eleman yetiştirilecek

Otomotiv için nitelikli eleman yetiştirilecek
Giriş Tarihi: 8.1.2020

'nın sanayi üssü olması için , Projeler ve harekete geçti. ve ekibi, yatırımı öncesinde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için proje hazırladı. Manisa'nın projesi 99 puanla birinci oldu ve ekip başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Manisa'nın otomotiv sanayi üssü olması için Manisa Valiliği, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi harekete geçti. Merkez Koordinatörü Ural Sevener ve ekibi, Volkswagen yatırımı öncesinde nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için proje hazırladı. Manisa'nın projesi 99 puanla birinci oldu ve ekip başarı belgesi ile ödüllendirildi.

NERMİN UÇTU

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