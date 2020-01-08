Uzman Eller projesi için son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Düzce, Amasya, İzmir ve Mardin illerinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi başvurularının son başvuru tarihi belli oldu. Peki Uzman Eller başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...