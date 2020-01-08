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projesi için son ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

Uzman Eller projesi için son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

08.01.2020, 12:55

, , ve illerinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Projelerinin Desteklenmesi başvurularının son belli oldu. Peki Uzman Eller başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Projelerinin Desteklenmesi başvuruları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Başvuruda bulunacaklar için son tarih açıkladı. Peki projeye nasıl başvuru yapılır? nedir? İşte merak edilenler...

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