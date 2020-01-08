Düzce, Amasya, İzmir ve Mardin illerinde uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi başvurularının son başvuru tarihi belli oldu. Peki Uzman Eller başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gereken şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanacak olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi başvuruları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Başvuruda bulunacaklar için son tarih açıkladı. Peki projeye nasıl başvuru yapılır? Başvuru tarihi nedir? İşte merak edilenler...
Uzman Eller projesi için son başvuru tarihi ne zaman? Başvuru nasıl yapılır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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