Ziraat Katılım sıfır konutlarda finansman oranlarını düşürdü

Ev almak isteyen milyonları sevindirecek haber Ziraat Katılım'dan geldi. Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranlarını bügünden itibaren yüzde 0.79'a indirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, sıfır konutlarda 500 bin liraya ve 120 ay vadeye kadar uygulanacak finansman oranının aylık yüzde 0.79 olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Sıfır konutların finansmanı kapsamında hazırlanan konut finansmanında, konutun tespitinde konut üreticisi, müteahhit ve/veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa konu edilen koşulu aranacaktır" denildi.

DHA