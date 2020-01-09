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dış hat uçuşlarına başlıyor

AnadoluJet dış hat uçuşlarına başlıyor

09.01.2020, 11:44

(), markası ile 'den yurt dışına sefer başlatma kararı aldı. Karar KAP'a bildirilirken, uçuşların 2020 yaz tarifesi itibarıyla başlatılacağı duyuruldu.

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

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