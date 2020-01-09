Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6170 lira olmuştu.Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 9 Ocak Perşembe döviz kuru...
Dövizler, küresel jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle yeni günde açılış öncesi, bir önceki kapanış düzeylerinin altında başladı. Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. ABD İran gerilimi döviz kurunu nasıl etkiledi? İşte 9 Ocak Perşembe döviz kuru...
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