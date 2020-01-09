Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 9 Ocak Perşembe döviz kuru...

Dolar bugün ne kadar? Euro yükselişte mi? Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,6170 lira olmuştu.Dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 9 Ocak Perşembe döviz kuru...