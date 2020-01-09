Lojmanlardan 1.2 milyar bekleniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “50 bin kamu lojmanı satılacak. Bu yıl 1 milyar 200 milyon lira gelir bekleniyor. İzmir ile birlikte 5 ilimizde bulunan kamu konutlarının satış ihalesi için talimat verildi” diye konuştu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamu lojmanlarına ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Kamu lojmanlarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 2017 yılında yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Bakan Kurum, 218 bin 575 adet genel bütçeli idarelere tahsisli, 30 bin 939 adet de diğer idarelere tahsisli olmak üzere kamuda toplam 249 bin 514 adet lojman bulunduğunu bildirdi.

37 İLDE DEĞERLEME YAPILACAK

Çevre Bakanı Kurum, mevcut 249 bin 514 adet kamu lojmanından 50 bininin ekonomiye kazandırılmasının planlandığını kaydetti. Bakan Kurum şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda ilk etapta kat mülkiyeti/irtifakı olan 5 bin kamu konutunun satışı planlanmakta olup, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin olmak üzere 5 ilimizde bulunan kamu konutlarının satış ihalesi için talimat verildi. Ayrıca 37 ilimizde kamu konutlarının değerleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından satış talimatı verilecek. 2020 yılı içinde ise lojman satışlarından 1 milyar 200 milyon lira gelir elde edilmesi hedeflenmektedir."



2019'DA HAZİNE'YE 12 MİLYAR LİRAYI AŞAN KATKI

TAPU ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Hazine'ye, tapu harç gelirlerinden 10 milyar 907 milyon 36 bin lira, döner sermaye gelirlerinden 1 milyar 163 milyon 312 bin lira ve damga vergisinden 127 milyon 451 bin lira olmak üzere, geçen yıl 12 milyar 197 milyon 800 bin lira aktarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçen yıl tapuda 10 milyon 892 bin 283 işlem gerçekleştirildi. Bu kapsamda en çok işlem yapılan ve gelir sağlanan ilk 5 il İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.



140 BİN TANESİ SAVUNMA VE GÜVENLİK PERSONELİNDE

BAKAN Kurum, kamu lojmanlarından savunma, güvenlik ve adalet hizmetlerinde çalışan personelin kullandığı konut sayısının yaklaşık 140 bin adet olduğunu belirtirken, kampus alanında kalan ya da hizmet binaları ile bütünlük içinde olan yaklaşık 59 bin adet lojman bulunduğunu söyledi.

EVRİN GÜVENDİK / ANKARA