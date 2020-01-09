Şimdi sıra milli YHT’de

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi yazacaklarını belirterek, "Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende." dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, raylı ulaşım sistemlerinde başarı hikayesi yazacaklarını belirterek, "Üretilen lokomotiflerle bu alanda yurt dışına bağımlılık ortadan kaldırıldı, şimdi sıra yüksek hızlı trende." dedi. Bu konuda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesinin (TCDD) birlikte çalıştığını anlatan Varank, "Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda 15 milyar avroluk raylı sistem ihaleleri gerçekleştirilecek, bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Hem kendi milli yüksek hızlı trenimizin geliştirilmesi hem de raylı sistem teknolojilerinin geliştirilmesi için bu önemli bir fırsat penceresi." diye konuştu. VARANK, yerli imkanlarla "Milli Yüksek Hızlı Tren" geliştirilmesi için dünyadaki örneklere baktıklarına dikkati çekerek, bu alana sonradan giren oyucuların "mükemmeliyet merkezi" denilen enstitüler vasıtasıyla ülkedeki kabiliyetleri koordine ettiklerini ve geleceğe dönük yeni teknolojiler geliştirdiğini söyledi. Bakan Varank, 2023'te milli yüksek hızlı trenin ilk prototipinin raylarda olmasının hedeflendiğini söyledi.