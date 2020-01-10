Albayrak’tan çiftçilere yapılandırma müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini belirterek, “Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivas İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, tarımsal kredilerde faizin indirildiğini ifade ederek, yüzde 9'a kadar düşen kredilerdeki faiz desteği oranlarında da değişikliğe gittiklerini söyledi.

PİYASANIN ALTINDA

Yürürlüğe giren kararla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 2022 yılı sonuna kadar kullandıracağı düşük faizli kredi limitleri ve kriterlerinin yeniden belirlendiğini aktaran Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Yüzde 9'a kadar düşürülen faizler, düşük faizli işletmeler, 3 istisna dışında minimum yüzde 50 indirimli uygulanarak devreye giriyor. Eskiden minimum yüzde 25'ti, bunu yüzde 50'ye çektik. 9-4,5 olarak uygulanıyor ama bir çok alanda, hayvancılıkta belirli koşulların sağlanması durumunda bu indirimler yüzde 100'e kadar çıkıyor malumunuz. Yani bu sıfır faizli kredi anlamında. Yani 4,5, 2,25, hatta sıfır manasında. Özellikle hayvancılığın birçok alanında kullandırılan kredi limitlerini de artırarak çok önemli bir adım attık."

Üreticilere kredi geri ödemelerinde yapılandırma müjdesi veren Berat Albayrak, şunları kaydetti: "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankasından kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Ziraat Bankası burada önemli bir yük almış olacak ve üreticilerimizin mevcut borçlarının sadece bir tek sezonda edilecek tarımsal gelirlerle ödenmesindeki tüm bu zorluklar göze alınarak, ürün, zamanlama, iklim şartları borçları en az 5 yıllık bir süreçte piyasanın çok çok altında, çok daha düşük bir faiz oranıyla geri ödenmesiyle hepsini rahatlatacak yeni bir yapılanmanın önünü açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."



Bakan Albayrak, bu sayede üreticilerin faaliyetlerine devam edebileceğini, sonraki dönemde de arazisini yeniden ekime hazır hale getirip, ihtiyaç duyduğu ilave işletme kredilerini de kullanabilme imkanına kavuşacağını vurguladı. Türkiye ile ilgili beklentilerin çok negatif olduğu bir iklimde bunun ötesinde bir performansla 2019'u kapattıklarına dikkati çeken Bakan Albayrak, şunları söyledi:

DEĞİŞİM BAŞLADI

"Türkiye, koordineli bir şekilde uyguladığı tüm bu politikalar sayesinde sağlıklı bir dengelenme sürecini sürdürüyor. 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyoruz. 1 Ocak itibarıyla bakıyoruz, tüm bu noktada yıl sonu itibarıyla bakıyoruz, sadece 31 Ağustos'tan bugüne kadar krizin yaşandığı dönemden bugüne kadar kabaca Türk lirası yüzde 10 değer kazandı. Bunun ötesinde gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine, para birimlerine baktığımızda Türkiye, en pozitif performans gösteren ülke olmuş. Bunun ötesinde yine aynı dönemde Türkiye'nin risk primi CDS'si yaklaşık 300 puanın üzerinde. 2 yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık 1200 puan, 5 yıllık devlet faizi 1350 puan. 10 yıllık devlet tahvili faiz oranı yaklaşık 900 puan gerileyerek tüm bu maliyetlerde, risklerde bir iyileşme yaşadık. Dünyada bütün bu dönemde en pozitif performans gösteren ülke olduk. Gösterge, tahvil 2017 yılından bugüne kadar ki en düşük seviyesine geldi."



2020'DE TEK HANELERİ GÖRECEĞİZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Albayrak, 2020 yılının hem enflasyonda hem faizlerde kalıcı tek haneli rakamların daha güçlü görüldüğü bir yıl olacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede çok önemli adımlar attıklarına değinen Albayrak, 2018 yılı ekim ayında TÜFE'nin yüzde 25, ÜFE'nin yüzde 40-45'ler civarında olduğunu, 2019 yılı sonu itibarıyla 15,9 hedefini yüzde 12'ye çektiklerini ve bunun da altına düşerek yüzde 11 seviyesine getirdiklerini belirtti. Bakan Albayrak, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yakalanan yaklaşık yüzde 1'lik büyüme sonrası dördüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde tahmini yüzde 5 büyümenin yakalanacağını ifade etti. "Yılı Allah'ın izniyle pozitif 0,5'lik bir büyümeyle geride bırakacağız." diyen Albayrak, son 1-1,5 yıldır kara tablolara ve karamsar süreçlere karşı olumlu bir yılın geride bırakıldığını dile getirdi. Albayrak, "Tek haneli enflasyonları daha da düşük tek haneli enflasyonları inşallah 3 yıllık yeni ekonomi programı üzerinde de hayata geçireceğiz. Özellikle bu çerçevede her alanda reel ekonomi ve reel üretim artışı birinci önceliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.



ÜRETİCİLERİMİZİ HER ANLAMDA DESTEKLEYECEĞİZ

GIDA fiyatlarında olabilecek dalgalanmalara karşı da tedbir alacaklarına dikkati çeken Albayrak, "Üreticilerimizi her anlamda destekleyeceğiz. Üretici 1 liralık malı 4 liraya... Arada ocu, bucu, tefeci... Nereye gidiyor bu 3 lira? Enflasyonun daha iyi olması lazım. Bu çerçevede birileri öbeklenmiş, mafyacılık yapıyor. Kimse kusura bakmasın devlet, düzen, nizam, intizam... Özellikle gıdada durumdan vazife çıkartacağız. 2020, çok dramatik bir şekilde bu yapısal sorunun çok olumlu bir şekilde dönüştüğü bir yılın başlangıcı olacak. Artık sahaya indiğimiz bir yıl olacak" dedi.



REEL SEKTÖRÜN HALI NE OLACAKTI?

2001'İN Türkiye'sini iş dünyasının iyi hatırlayacağını belirten Albayrak, o dönemde kamu bankalarının tarihin en büyük zararlarını yaşadığına işaret etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kamu bankaları özelleşmez" sözünü anımsatan Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı: "Düşünün, 6 yıllık bu süreçte kamu bankaları olmasaydı reel sektörün hali ne olmuştu. Bunu en iyi reel sektörümüz yaşadı. Kamu bankalarımız bugüne kadar olduğundan çok daha güçlü bir şekilde reel sektörümüzün yanında çok daha etkin. Destek daha etkili şekilde sürecek."