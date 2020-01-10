MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunun toplantısı yapıldı. Bilal Saygılı, “MÜSİAD’ın iddialı projeleri hazır." dedi

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi İnşaat, Çevre ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulunun toplantısı yapıldı. Toplantıda, MÜSİAD'ın öncülüğünde kurulan SENYAP Yatırım Ortaklığı ve GABORAS Gayrimenkul Borsası ile Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama işlemlerinin elektronik ortamdan yapılmasının hedeflendiği belirtildi. MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, "MÜSİAD'ın iddialı projeleri hazır. GABORAS projesi ile tapuya gitmeden online dünyanın neresinde olursanız olun gayrimenkul alım satımı yapabileceksiniz. SENYAP finans projesi ile de firmaların ihtiyaç duyduğu finansman için yeni bir finans modeli ortaya çıkıyor" dedi. Saygılı, ekonomiye katma değer sağlamak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.