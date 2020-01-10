Borsa rekor yeniledi dolar ve faiz çakıldı

ABD-İran geriliminin düşeceğine yönelik işaretler riskleri azaltınca Türkiye piyasaları adeta şaha kalktı. Borsa 118 bin puanın üzerini görürken, dolar ve faiz sert düştü

ABD ile İran arasındaki gerilimin düşmesine yönelik işaretlerin jeopolitik riskleri azaltması, Türkiye piyasalarını uçurdu. Borsa İstanbul'da endeks, 2018 Mart ayından bu yana ilk kez 118 bin puanın üstünü gördü. Günü yüzde 4.53'lük yükselişle 117 bin 990 puandan kapatan Borsa İstanbul, dün dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Borsaya dün 700 milyon liranın üzerinde net yabancı girişi olduğu belirtildi.

DOLAR 5.88'İN ALTINDA

Türk varlıklarına olan ilgi döviz piyasasında da kendisini hissettirdi. Dolar 5.88 TL'nin altına inerek son 25 günün en düşük seviyesini gördü. TL, son iki günde dolar karşısında yüzde 1.8 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler 272 dolarla 31 Mayıs 2018'dan bu yana en düşük seviyeye indi. 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 26 baz puan azalışla yüzde 11.56'yı test ederek, Ağustos 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatları da yüzde 4'e yakın düştü.

121 BİN 500'E GİDİYOR

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları sonrası ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya borsalarında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, "BIST100 Endeksi'nin 2020 içerisinde görmesini beklediğimiz mevcut rekor seviyesi 121 bin 500, beklenenden önce de görülebilir. Doların da yılın ilk aylarında 5.75-5.80 seviyesine kadar gerilemesini bekliyorum" dedi. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise "Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.



ALTIN PİYASASINI TRUMP ÇARPTI

FİNANS analisti İslam Memiş, Trump'ın açıklamaları sonrasında altın fiyatların hem dünyada hem Türkiye'de sert bir şekilde düştüğünü söyledi. Memiş, "ABD-İran gerginliği ile altının gram fiyatı 19 liralık değer artışıyla 310 liraya kadar yükselmişti. ABD Başkanı Trump'un açıklamasının ardından yükseliş yaptığı 310 liradan 292 liraya geriledi" dedi. Yıl içinde altında değer artışı öngördüğünü ifade eden Memiş, altın alanların ellerinde tutmaya devam etmeleri önerisinde bulundu.