TGSP’de yeni dönem

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda yönetim kurulunda değişikliğine gidilirken, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Ömer Faruk Terzi yeniden başkan seçildi.

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın da katıldığı toplantıda yönetim kurulunda değişikliğine gidilirken, mevcut Yönetim Kurulu Başkan Ömer Faruk Terzi yeniden başkan seçildi.

HEDEF DAHA ÇOK ÜYE

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, platform olarak üye kuruluşları kapasitelerini artırmaları için zorladıklarını belirterek şunları söyledi: "Kurumlarımıza portal oluşturuyoruz ancak kullanılmıyor, gençlik araştırmaları yapıyoruz istiyoruz ki kurumlarımızın kendileri de çalışmalar yapsın ancak yapılmıyor. Üye kuruluşlarımızı kapasitelerini güçlendirmeleri konusunda zorlamak zorundayız çünkü yapılan çalışmalar yeterli kişiye ulaşamıyor. Kaynaklarımızı, faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı artırmalıyız. Dolayısıyla bu dönemdeki hedefimiz daha fazla üyemizin katılımıdır. Ümit ediyorum ki giderek daha çok sayıda genç üyelerimizin katılımını da sağlayacağız çünkü gençlik çalışmasını gençle yapmak zorundayız."